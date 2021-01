Nächste Unterstützungen:

13.871

13.795-13.809

13.722/13.732

Nächste Widerstände:

13.951-13.969

14.000-14.008

14.049-14.064

Er befindet sich weiterhin in einer Konsolidierungsphase unterhalb des am Freitag erzielten Rekordhochs bei 14.132 Punkten. Das ganz kurzfristige Chartbild stellt sich aktuell neutral dar. Nächste Widerstände lassen sich bei 13.951-13.969 Punkten und 14.000-14.008 Punkten ausmachen. Oberhalb der letztgenannten Zone (Stundenschlusskursbasis) erhielten die Bullen den kurzfristigen technischen Vorteil. Weitere Kursavancen in Richtung 14.049-14.064 Punkte und eventuell 14.079/14.084 Punkte würden dann signalisiert. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der DAX heute nächste Supportzonen bei 13.871 Punkten und 13.795-13.809 Punkten. Darunter dürften die 13.722/13.732 Punkte angesteuert werden. Eine Verletzung dieser letztgenannten Unterstützung würde für einen Rücksetzer in Richtung 13.566-13.602 Punkte sprechen.