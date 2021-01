Diese Analyse wurde am 14.01.2021 um 08:36 Uhr erstellt.

Die RWE-Aktie (WKN: 703712) hatte im Januar 2008 ein Rekordhoch bei 102,54 EUR verzeichnet. Der anschließend einsetzende Bärenmarkt ließ die Notierung des Versorgers bis auf ein im September 2015 markiertes Allzeittief bei 9,13 EUR einbrechen. Darüber konnte sich der Wert stabilisieren und einen weiterhin intakten langfristigen Erholungstrend etablieren. Nach dem Erreichen eines 8-Jahres-Hochs bei 34,64 EUR im Februar vergangenen Jahres führte der Corona-Crash die Notierung bis auf im März gesehene 20,05 EUR zurück. Seither weist der Trend wieder aufwärts. Eine seit August zu beobachtende Seitwärtskorrektur oberhalb der 200-Tage-Linie wurde auf der Oberseite wiederholt im Bereich des Februar-Hochs gedeckelt. In der vergangenen Woche gelang schließlich der dynamische Ausbruch auf der Oberseite. Aktuell konsolidiert die Aktie nach der Ausbildung einer Bearish-Harami-Tageskerze unterhalb einer abgearbeiteten Fibonacci-Zielmarke. Das technische Bild bleibt unmittelbar bullish, solange die nächste Unterstützungszone bei 34,42-35,42 EUR nicht per Tagesschluss unterboten wird. Ein Tagesschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 38,61/38,65 EUR würde ein bullishes Anschlusssignal senden und den Fokus zunächst auf die Zielzone bei 39,86-40,21 EUR lenken. Mittelfristig wäre ein Vorstoß in die Region 42,25-43,66 EUR vorstellbar.