Die Aktie des Baukonzerns Hochtief (WKN: 607000) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2017 verzeichneten Allzeithoch bei 174,00 EUR in einem langfristigen Abwärtstrend. Seit dem Erreichen eines 8-Jahres-Tiefs bei 41,58 EUR im März vergangenen Jahres läuft eine technische Erholung, die die Notierung im Rahmen einer ersten Welle bis auf ein 3-Monats-Hoch bei 90,60 EUR beförderte. Nach einem mehrmonatigen Rücksetzer bis auf 60,75 EUR läuft aktuell eine zweite mittelfristige Aufwärtswelle. Der gestrige dynamische Ausbruch über den Widerstand bei 84,25/84,75 EUR bestätigte die Vorherrschaft der Bullen in diesem Zeitfenster und rückt nun als Nächstes die Ziel- und Widerstandszone bei derzeit 90,60-95,01 EUR in den Fokus. Eine ausgeprägte Konsolidierung in diesem Bereich würde nicht überraschen. Mit einem nachhaltigen Anstieg darüber würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung 100,00 EUR, 102,90-104,50 EUR und 109,77 EUR möglich. Mit Blick auf die Unterseite bleibt das mittelfristige technische Bild bullish, solange die Supportzone bei 72,25-74,64 EUR nicht unterschritten wird. Kurzfristig relevante Unterstützungen lauten 84,25 EUR, 80,05 EUR und 77,75 EUR.