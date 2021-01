Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag die positiven Vorzeichen. Der DAX konnte um 0,35 Prozent auf 13.989 Punkte zulegen. Für den MDAX der mittelgroßen Werte ging es um 0,84 Prozent auf 31.572 Punkte nach oben. Der TecDAX verlor indes 0,05 Prozent auf 3.292 Zähler. In den drei genannten Indizes gab es 65 Gewinner und 31 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 68 Prozent. Im DAX wechselten 75,5 Millionen Aktien (Vortag: 70,6) im Wert von 3,68 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,31) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Banken, Transport und Automobile. Am schwächsten tendierten Bauwerte, Softwareaktien und Technologietitel. Volkswagen sprang mit einem Plus von 4,96 Prozent an die DAX-Spitze. Die Aktie profitierte von einer europaweit positiven Branchenstimmung sowie von Spekulationen über besser als erwartete Zahlen im letzten Quartal. Deutsche Bank und Deutsche Post kletterten um 4,23 und 3,27 Prozent. Infineon verlor als Schlusslicht im Leitindex 1,63 Prozent.

An der Wall Street wurden die Kurse lange von der Erwartung eines billionenschweren Konjunkturpakets gestützt. Belastend wirkten derweil schwächer als erwartet ausgefallene Arbeitsmarktdaten. Der Dow Jones Industrial schloss 0,22 Prozent tiefer bei 30.992 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 sank um 0,57 Prozent auf 12.899 Zähler. Die Marktbreite gestaltete sich indes positiv. 68 Prozent der Werte an der NYSE endeten mit Aufschlägen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. Es gab 350 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich drei Tiefs. Kräftig aufwärts ging es mit dem Energiesektor (+2,96%). Das größte Minus auf Sektorenebene war bei den Technologiewerten (-0,88%) auszumachen.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index nach einem impulslosen Geschäft gegen Ende des New Yorker Handels 0,14 Prozent schwächer bei 90,20 Punkten. Händler verwiesen zur Begründung auf taubenhafte Töne von Seiten des Fed-Chairman Jerome Powell. EUR/USD handelte nahezu unverändert bei 1,2160 USD. Deutliche Zugewinne konnte der Austral-Dollar verbuchen.

Der S&P GSCI Rohstoffindex kletterte um 0,83 Prozent auf 436,94 Punkte. Brent-Öl verteuerte sich um 0,64 Prozent auf 56,42 USD. Der Preis für US-Erdgas sackte nach den Lagerbestandsdaten um 2,24 Prozent auf 2,67 USD ab. Comex-Kupfer stieg um 1,55 Prozent auf 3,67 USD. Gold handelte mit einem Abschlag von 0,41 Prozent bei 1.847 USD (1.520 EUR). Silber, Platin und Palladium verzeichneten Zugewinne von 0,21 bis 1,41 Prozent.

Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite um drei Basispunkte auf minus 0,55 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen sank um zwei Basispunkte auf ebenfalls minus 0,55 Prozent. Der Euro-Bund-Future kletterte um 0,10 Prozent auf 177,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes verbesserte sich um fünf Basispunkte auf 1,15 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte mit einem Abschlag von 0,32 Prozent. Der S&P 500 Future notierte mit rund 0,5 Prozent im Minus nach der Ankündigung eines 1,9 Billionen USD schweren Konjunkturpakets zur Bekämpfung der Coronakrise durch den zukünftigen US-Präsidenten Joe Biden.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und der Industrieproduktion. Unternehmensseitig startet die US-Berichtssaison mit Quartalszahlen von JP Morgan, Citigroup und Wells Fargo.