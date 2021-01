Die Aktie des größten europäischen Softwarekonzerns SAP (WKN: 716460) hatte sich dynamisch vom im März vergangenen Jahres verzeichneten Corona-Crash-Tief bei 82,05 EUR erholen können und haussierte dabei auf ein neues Rekordhoch bei 143,32 EUR. Das darunter ausgebildete Doppeltop leitete jedoch mit der Unterschreitung der Marke von 132,60 EUR eine mittelfristig relevante bearishe Trendwende ein. Nach einer Beschleunigungsphase konnte sich das Papier im November auf einem 8-Monats-Tief bei 89,93 EUR stabilisieren und einen Erholungstrend etablieren. Eine Bearish-Engulfing-Tageskerze am 4. Januar leitete zuletzt ausgehend vom Rallyhoch bei 108,50 EUR eine Korrekturphase ein. Im Rahmen der nun laufenden zweiten Korrekturwelle richtet sich nach dem Bruch der Aufwärtstrendlinie am Freitag der charttechnische Fokus auf die Zone 101,22-102,04 EUR als nächsten Ziel- und Unterstützungsbereich, wo sich unter anderem die steigende 50-Tage-Linie befindet. Kann sich die Notierung dort stabilisieren, bleibt die Chance auf eine zeitnahe Wiederaufnahme des mittelfristigen Erholungstrends erhalten. Bestätigt würde das bullishe Szenario jedoch erst mit einem Anstieg über die Widerstandszone bei 106,29-106,94 EUR per Tagesschluss sowie mit einer Überwindung des Hochs bei 108,50 EUR. Nächste potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 110,32 EUR und 115,00-118,50 EUR. Ein Tagesschluss unter 101,22 EUR würde indes für eine Ausdehnung des laufenden Abschwungs in Richtung 98,69-99,22 EUR und eventuell 97,02-97,35 EUR sprechen.