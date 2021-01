Der deutsche Aktienmarkt verabschiedete sich mit deutlichen Abgaben ins Wochenende. Händler verwiesen zur Begründung auf Gewinnmitnahmen sowie die Sorge vor einer verschärften Abriegelung der Wirtschaft mit Blick auf die anhaltend hohen Coronavirus-Fallzahlen. Der DAX verlor 1,43 Prozent auf 13.788 Punkte. MDAX und TecDAX fielen um 1,69 respektive 0,89 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es zehn Gewinner und 87 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 95 Prozent. Im DAX wechselten 96,9 Millionen Aktien (Vortag: 75,5) im Wert von 4,71 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,47) den Besitzer. Die deutlichsten Verluste auf Sektorenebene waren bei Banken und Bauwerten zu beobachten. Beiersdorf und Henkel stellten mit Aufschlägen von 0,39 und 0,29 Prozent die einzigen beiden Gewinner im DAX. Deutsche Bank hielt mit einem Minus von 3,69 Prozent die rote Laterne im Leitindex. Adidas, RWE und Daimler verloren zwischen 2,68 und 2,76 Prozent. SAP büßte trotz positiv aufgenommener vorläufiger Quartalszahlen 0,65 Prozent ein.

An der Wall Street notierte der Dow zur Schlussglocke 0,57 Prozent tiefer bei 30.814 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,73 Prozent auf 12.804 Zähler. 66 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Abschläge. Das Abwärtsvolumen betrug 68 Prozent. Es gab 108 neue 52-Wochen-Hochs und vier neue Tiefs. Kräftig unter Druck standen Energieaktien und Finanzwerte. Gegen den Trend konnten die defensiven Sektoren Immobilien und Versorger am stärksten zulegen.

Am Devisenmarkt wertete der US-Dollar gegenüber allen anderen Hauptwährungen auf. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,60 Prozent fester bei 90,78 Punkten. Stark gesucht waren daneben die Fluchtwährungen Yen und Franken. EUR/USD fiel um 0,63 Prozent auf 1,2072 USD. Der Austral-Dollar fiel durch deutliche Schwäche auf.

Der S&P GSCI Rohstoffindex verlor 1,19 Prozent auf 431,74 Punkte. Die Ölpreise litten unter Nachfragesorgen. Brent-Öl verbilligte sich um 2,34 Prozent auf ein Wochentief bei 55,10 USD. Der Preis für US-Erdgas haussierte um 2,66 Prozent auf 2,74 USD. Comex-Kupfer sank um 1,71 Prozent auf 3,60 USD. Die Edelmetalle zeigten belastet vom festen US-Dollar Abschläge. Gold handelte 1,16 Prozent tiefer bei 1.830 USD (1.512 EUR). Silber, Platin und Palladium sanken zwischen 1,16 und 3,63 Prozent.

Am Rentenmarkt gab die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,56 Prozent nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte bis zum Abend um einen Basispunkt auf minus 0,54 Prozent. Der Euro-Bund-Future endete zwei Ticks höher bei 177,68 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes fiel um vier Basispunkte auf 1,11 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,48 Prozent tiefer bei 207,62 Punkten. Veröffentlichte Konjunkturdaten aus China (BIP 4Q/Industrieproduktion Dezember) fielen besser als vom Markt erwartet aus. Der Aktienindex CSI 300 stieg gegen den Trend um rund 0,9 Prozent.

Heute stehen keine relevanten Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Unternehmensseitig richtet sich der Blick auf Hypoport mit Jahreszahlen. Die Börsen in den USA bleiben feiertagsbedingt geschlossen.