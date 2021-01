Der deutsche Aktienmarkt konnte zum Wochenstart bei dünnen Umsätzen zulegen. Als Kursstütze wirkten erfreuliche Konjunkturdaten aus China. Impulse von der Wall Street blieben aufgrund eines Feiertages in den USA aus. Der DAX schloss 0,43 Prozent fester bei 13.848 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 0,54 und 0,27 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 59 Kursgewinner und 38 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. Im DAX wechselten 49,8 Millionen Aktien (Vortag: 96,9) im Wert von 2,30 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,79) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Konsum und Technologie. Am schwächsten präsentierten sich Bauwerte und Versorger. An der DAX-Spitze sprang die adidas-Aktie nachrichtenlos um 4,76 Prozent. Infineon folgte mit einem Aufschlag von 2,79 Prozent nach einer Kaufempfehlung von Goldman Sachs. FMC bildete mit einem Minus von 1,80 Prozent das Schlusslicht im Leitindex. Im MDAX haussierte Aareal Bank trotz einer Prognosesenkung um 7,66 Prozent. Das Papier profitierte von der Ankündigung einer Dividende für 2020 von 1,50 EUR je Aktie. Thyssenkrupp verbesserte sich um 7,04 Prozent. Hier beflügelten eine Kaufempfehlung sowie Spekulationen um einen möglichen Börsengang der Stahlsparte.

Am Devisenmarkt hielten sich die Ausschläge in sehr engen Grenzen. Der Dollar-Index notierte am Abend unverändert bei 90,77 Punkten. EUR/USD handelte 0,03 Prozent tiefer bei 1,2078 USD.

Brent-Öl verbilligte sich um 0,67 Prozent auf 54,73 USD. Gold kletterte um 0,38 Prozent auf 1.837 USD (1.521 EUR). Silber notierte 0,58 Prozent höher bei 25,01 USD.

Am Rentenmarkt verharrte die Umlaufrendite bei minus 0,56 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen kletterte bis zum Abend um einen Basispunkt auf minus 0,53 Prozent. Der Euro-Bund-Future gab um 0,17 Prozent auf 177,38 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Besonders deutliche Zugewinne waren an den Börsen in Hongkong und Südkorea zu beobachten. Gegen den Trend gab der chinesische CSI 300 belastet von Gewinnmitnahmen nach.

Heute richtet sich der Fokus auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Bank of America, Goldman Sachs und Netflix.