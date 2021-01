Die Aktie von Goldman Sachs (WKN: 920332) bewegt sich ausgehend vom im März vergangenen Jahres bei 130,85 USD verzeichneten Mehrjahrestief in einem intakten Aufwärtstrend. Am 6. Januar gelang dem Wert der Ausbruch über das alte Rekordhoch aus dem Jahr 2018 bei 275,31 USD. Bis auf eine neue Bestmarke bei 309,41 USD kletterte die Notierung in der vergangenen Woche und überquerte dabei kurzzeitig die steigende Widerstandslinie entlang der Hochpunkte aus den Jahren 2009 und 2018. Seither musste sie der extrem überkauften Lage in den markttechnischen Indikatoren Tribut zollen und rutschte gestern in Reaktion auf die veröffentlichten Quartalszahlen mit einer langen bearishen Tageskerze wieder signifikant unter die genannte Widerstandslinie. Das Papier befindet sich damit im Korrekturmodus. Eine Ausdehnung des Rücksetzers in Richtung der nächsten bedeutsamen Unterstützungszone bei 275,31-284,20 USD würde nicht überraschen. Kann sich die Notierung spätestens in diesem Dunstkreis stabilisieren, bleiben die Aussichten auf einen zeitnahen erneuten Vorstoß in Richtung 303,00-309,41 USD gut. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über 309,41 USD entstünde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal mit potenziellen nächsten Zielen bei 314,60 USD und 330,49/334,59 USD. Ein signifikanter Rutsch unter 275,31 USD würde hingegen für eine deutlichere Abwärtskorrektur mit möglichen Zielen bei 262,08/262,50 USD und 245,39-250,46 USD sprechen.