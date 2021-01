Diese Analyse wurde am 21.01.2021 um 08:28 Uhr erstellt.

Der TecDAX hatte im Rahmen des langfristigen Aufwärtstrends im Februar vergangenen Jahres ein 19-Jahres-Hoch bei 3.303 Punkten markiert. Im Anschluss schickte der dynamische Corona-Ausverkauf den Technologieindex hinunter bis auf ein 3-Jahres-Tief bei 2.128 Punkten, womit der langfristige Aufwärtstrend gebrochen wurde. Dem Kurseinbruch von rund 36 Prozent folgte eine schwungvolle Rally, die die Notierung in der Spitze nahezu zurück bis an das Februar-Hoch ansteigen ließ. Seit Juni korrigierte sie diese Rally seitwärts oberhalb eines Ende Oktober verzeichneten Korrekturtiefs. Der seit November laufende Kursschub führte zu einer erneuten Machtübernahme der Bullen in allen relevanten Zeitebenen. Zuletzt gelang mit der Rally der vergangenen beiden Handelstage der schwungvolle sowie signifikante Ausbruch aus einer kurzfristigen Stauzone über die auch übergeordnet kritische Hürde bei 3.303 Punkten. Potenzielle nächste Kursziele lauten 3.394 Punkte und 3.446-3.502 Punkte. Mögliche Rücksetzer sollten nun idealerweise bei 3.300/3.303 Punkten auf Unterstützung treffen, um das kurzfristige Chartbild nicht einzutrüben. Ein Rutsch unter 3.248 Punkte würde eine deutlichere Korrekturphase mit möglichen Zielen bei 3.200/3.207 Punkten und eventuell 3.143/3.150 Punkten nahelegen. Das übergeordnete Chartbild würde sich erst unterhalb der Supportzone bei 3.062-3.100 Punkten eintrüben.