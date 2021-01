Der deutsche Aktienmarkt konnte am Tag der Vereidigung des US-Präsidenten Joe Biden deutliche Zugewinne verbuchen. Der DAX stieg um 0,76 Prozent auf 13.921 Punkte. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,91 und 1,29 Prozent. In den drei Indizes gab es 77 Gewinner und 18 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 79 Prozent. Im DAX wechselten 65,2 Millionen Aktien (Vortag: 64,9) im Wert von 3,33 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,65) den Besitzer. Stärkste Sektoren waren Automobile (+3,40%) und Technologie (+2,30%). Gegen den Trend schwach präsentierten sich vor allem Bauwerte (-2,62%) und Banken (-0,63%). Daimler haussierte an der DAX-Spitze gestützt von einem positiven Analystenkommentar um 4,15 Prozent. BMW, Covestro und Volkswagen zeigten dahinter Aufschläge von 3,15 bis 3,59 Prozent. BASF stieg nach der Vorlage von Eckdaten für das vierte Quartal um 1,16 Prozent. Merck hielt mit einem Minus von 4,13 Prozent die rote Laterne im Leitindex fest in der Hand. Das Unternehmen hatte die klinische Studie zum Hoffnungsträger Bintrafusp Alfa eingestellt.

An der Wall Street zeigten die Aktienindizes den stärksten Anstieg an einem Amtseinführungstag für einen US-Präsidenten seit mindestens den dreißiger Jahren des vergangenen Jahrhunderts. Der Dow zog um 0,83 Prozent auf 31.188 Punkte an. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es nach der Auflösung einer mehrtägigen Handelsspanne um satte 2,30 Prozent nach oben auf ein Rekordhoch bei 13.296 Zählern. 65 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 51 Prozent. Es gab 231 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich ein neues Tief. Stärkste Sektoren waren Kommunikationsdienstleister, Immobilien und Technologie. Nur der Finanzsektor notierte im Minus. Nach positiv aufgenommenen Geschäftszahlen haussierte die Netflix-Aktie als stärkster Wert im marktbreiten S&P 500 um 16,85 Prozent.

Am Devisenmarkt notierte der Dollar-Index gegen Ende des New Yorker Handels 0,02 Prozent tiefer bei 90,45 Punkten. Der Euro wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD sank um 0,18 Prozent auf 1,2107 USD. Stark gesucht waren derweil die Rohstoffwährungen Kanada-Dollar, Neuseeland-Dollar und Austral-Dollar.

Der S&P GSCI Rohstoffindex kletterte um 0,31 Prozent auf 433,65 Punkte. Brent-Öl verbilligte sich um 0,23 Prozent auf 55,77 USD. Comex-Kupfer notierte 0,30 Prozent fester bei 3,64 USD. Gold verteuerte sich um 1,69 Prozent auf 1.871 USD (1.546 EUR). Silber und Platin haussierten um 2,41 beziehungsweise 2,56 Prozent.

Am Rentenmarkt sank die Umlaufrendite um einen Basispunkt auf minus 0,55 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen verharrte bei minus 0,53 Prozent. Der Euro-Bund-Future endete 0,03 Prozent fester bei 177,44 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes notierte unverändert bei 1,10 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,93 Prozent fester auf einem Rekordhoch bei 215,10 Punkten.

Heute richtet sich der Fokus auf die EZB-Zinsentscheidung. Die meisten Experten erwarten keine neuen Maßnahmen. Für Impulse könnte jedoch die anschließende Pressekonferenz sorgen. Von der Makroseite sind daneben vor allem der Philadelphia-Fed-Index sowie die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA relevant. Unternehmensseitig gibt es nach US-Börsenschluss Geschäftszahlen von Intel und IBM.