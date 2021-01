Der marktbreite US-Index S&P 500 hatte ausgehend vom im März vergangenen Jahres verzeichneten Crash-Tief bei 2.192 Punkten eine dynamische Rally gestartet und dabei einen V-förmigen Boden ausgebildet. Der entsprechende Aufwärtstrend beförderte die Notierung bereits im August auf neue historische Höchststände. Zuletzt hatte der Index eine mehrtägige dreiwellige Korrektur vollzogen, bevor am Mittwoch der Ausbruch auf eine neue Bestmarke gelang. Der charttechnische Fokus richtet sich auf das nun abgearbeitete Fibonacci-Ziel bei 3.853 Punkten. Im gestrigen Handel formte sich im Tageschart eine Spinning-Top-Kerze. Sie indiziert einen Verlust an Schwungkraft auf dem erreichten Kursniveau. Warnsignale für die Bullen ergeben sich daneben aus den Sentimentdaten, den negativ divergierenden Momentum-Indikatoren sowie aus den Marktbreiteindikatoren. Die Wahrscheinlichkeit für eine ausgedehnte Verschnaufpause im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends ist daher deutlich erhöht. Mögliche Rücksetzer in Richtung der nächsten beiden Unterstützungen bei 3.827 Punkten und 3.805 Punkten würden das kurzfristige Chartbild noch nicht signifikant eintrüben. Darunter wäre jedoch eine Korrektur in Richtung zunächst 3.750 Punkte und 3.663-3.688 Punkte zu favorisieren. Mit Blick auf die Oberseite würde ein Tagesschluss oberhalb der aktuellen Hürde bei 3.853-3.861 Punkten auf eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 3.874 Punkte und 3.904/3.915 Punkte hindeuten.