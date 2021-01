Der deutsche Aktienmarkt bot am Donnerstag ein uneinheitliches Bild. Die Sitzung der EZB konnte dabei keine Akzente setzen. Wie allgemein erwartet, ließ die Notenbank ihre Geldpolitik unverändert. Der DAX schloss 0,10 Prozent schwächer bei 13.907 Punkten. MDAX und TecDAX sahen hingegen Aufschläge von 0,54 und 0,75 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 59 Gewinner und 39 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 57 Prozent. Das Gesamtvolumen im DAX betrug 63,2 Millionen Aktien (Vortag: 65,2) im Wert von 3,28 Milliarden EUR (10-Tages-Durchschnitt: 3,54). Stärkste Sektoren waren Einzelhandel, Automobile und Technologie. Am schwächsten tendierten Bauwerte, Versicherungen und Immobilien. Delivery Hero kletterte an der DAX-Spitze um 3,58 Prozent. Volkswagen und Daimler verbesserten sich dahinter um 2,80 und 1,95 Prozent. MTU verlor als Schlusslicht 4,63 Prozent. Munich Re und Linde büßten 1,81 und 1,64 Prozent ein. Die Aurubis-Aktie haussierte im MDAX um 5,8 Prozent. Sie reagierte damit auf eine Anhebung der Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr 2020/21. Charttechnisch löste sie eine mehrwöchige Seitwärtsphase auf und markierte ein 3-Jahres-Hoch.

An der Wall Street schloss der Dow 0,03 Prozent tiefer bei 31.176 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 setzte seine Rally hingegen mit einem Plus von 0,81 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 13.405 Zählern fort. 60 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Abschläge. Das Abwärtsvolumen lag bei 59 Prozent. 212 neuen 52-Wochen-Hochs stand lediglich ein Tief gegenüber. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Technologiewerte klar die Nase vorne. Stark unter Druck standen derweil die Energieaktien.

Am Devisenmarkt musste der US-Dollar trotz einer Reihe besser als erwarteter Konjunkturdaten Verluste hinnehmen. Der Dollar-Index notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,40 Prozent tiefer bei 90,07 Punkten. Der Euro wertete gegenüber fast allen anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD stieg um 0,52 Prozent auf 1,2169 USD. Stark gesucht war das Pfund Sterling, während der Yen durch Schwäche auffiel.

Der S&P GSCI Rohstoffindex notierte 0,07 Prozent tiefer bei 433,36 Punkten und konsolidiert damit weiter in einer mehrtägigen Handelsspanne unterhalb des erreichten 12-Monats-Hochs. Brent-Öl verbilligte sich um 0,21 Prozent auf 55,96 USD. Der Preis für US-Erdgas sank um 1,42 Prozent auf 2,50 USD. Comex-Kupfer kletterte um 0,21 Prozent auf 3,65 USD. Gold befestigte sich um 0,19 Prozent auf 1.870 USD. Silber und Platin verbuchten Zugewinne von 1,06 und 1,71 Prozent .

Am Rentenmarkt verharrte die gegen Mittag festgestellte Umlaufrendite bei minus 0,55 Prozent. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zog bis zum Abend um vier Basispunkte auf ein Wochenhoch bei minus 0,49 Prozent an. Der Euro-Bund-Future sank um 0,36 Prozent auf 176,80 Punkten. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes kletterte um zwei Basispunkte auf 1,12 Prozent.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,34 Prozent tiefer bei 213,87 Punkten.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Einkaufsmanagerindizes für die Eurozone und die USA. Unternehmensseitig stehen Siemens, Salzgitter und Prosiebensat1 im Fokus. Die drei Konzerne hatten gestern nach Börsenschluss besser als erwartete Geschäftszahlen veröffentlicht, was den Aktienkursen heute Auftrieb geben könnte.