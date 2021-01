Die Vorzugsaktie von Volkswagen (WKN: 766403) bewegt sich in einem langfristigen Abwärtstrend. Die letzte Abwärtswelle hatte das Papier vom im Dezember 2019 verzeichneten Jahreshoch bei 187,74 EUR bis auf ein im März vergangenen Jahres erreichtes 10-Jahres-Tief bei 79,38 EUR einbrechen lassen. Nach einer ersten Erholungswelle bis auf 155,54 EUR tendierte der Wert seit Juni monatelang seitwärts. Ausgehend vom Reaktionstief bei 122,96 EUR, meldeten sich die Bullen im November zurück und initiierten die laufende zweite Erholungswelle. Am Freitag markierte der Wert nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen ein 11-Monats-Hoch bei 170,58 EUR, bevor ihn Gewinnmitnahmen wieder knapp unter den Widerstand der Kurslücke vom 24. Februar bei 165,20 EUR drückten. Kurzfristig würde eine Ausdehnung der Verschnaufpause am erreichten Ziel- und Widerstandsbereich nicht überraschen. Nächste Unterstützungen lauten 157,50 EUR und 150,00-154,14 EUR. Solange die letztgenannte Zone nicht unterschritten wird, bleiben die Bullen übergeordnet am Ruder. Ein signifikanter Tagesschluss über 165,20 EUR würde für eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung des nächsten offenen Kurszieles bei 174,40-176,74 EUR sprechen. Darüber wäre der Weg schließlich frei in Richtung 187,74/188,12 EUR und eventuell 199,12/200,00 EUR.