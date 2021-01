Diese Analyse wurde am 25.01.2021 um 08:26 Uhr erstellt.

Der DAX rutschte am Freitag zur Eröffnung wieder signifikant unter die am Vortag überbotene Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch. Im Bereich der 200-Stunden-Linie konnte er sich jedoch stabilisieren und ausgehend vom 4-Tages-Tief bei 13.744 Punkten eine kräftige Erholung bis auf 13.898 Punkte starten. Mit 13.874 Punkten schloss er in unmittelbarer Nähe zur Trendlinie.