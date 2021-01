Die Apple-Aktie (WKN: 865985) hatte im März vergangenen Jahres nach dem Corona-Crash einen Tiefpunkt bei 53,15 USD ausgebildet und konnte im Rahmen der anschließenden Rally bereits im Juni das im Februar markierte Rekordhoch hinter sich lassen. Ab dem Juli beschleunigte sich der Kursaufschwung noch einmal und führte die Notierung bis auf 137,98 USD hinauf. Ausgehend von dieser Bestmarke, formte sich am 2. September eine Bearish-Engulfing-Tageskerze, die eine Korrekturphase einläutete. Bis auf ein 8-Wochen-Tief bei 103,10 USD gab der Wert nach, bevor er sich stabilisieren konnte und mit einer Piercing-Line-Kerze im Wochenchart im Dunstkreis des 38,2%-Fibonacci-Retracements der vorausgegangenen Rally ein bullishes Signal sendete. Seither orientierte sich der Kurs wieder nordwärts. Mit dem jüngsten Kursschub konnte er schließlich die Hürde bei 137,98 USD am Freitag aus dem Weg räumen und zeigte im gestrigen Handel Anschlussgewinne. Das Unternehmen wird am Mittwoch nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum ersten Geschäftsquartal präsentieren. Kurzfristig mahnt die im Tageschart geformte Northern-Doji-Kerze zur Vorsicht. Ferner haben sich negative Divergenzen in den momentumbasierten Oszillatoren ausgebildet. Um den kurzfristigen Aufwärtstrend nicht zu gefährden, sollte der nächste Support bei 136,54/137,98 USD nicht mehr per Tagesschluss unterboten werden. Darunter wäre eine Korrekturphase mit möglichen Zielen bei 132,49-133,59 USD und 126,38 USD zu favorisieren. Erst unterhalb der letztgenannten Marke käme es zu einer Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes. Mit Blick auf die Oberseite stellt das neue Allzeithoch bei 145,09 USD die einzige historische Hürde dar. Darüber würde eine unmittelbare Fortsetzung der Rally in Richtung der aktiven Fibonacci-Extensionsziele bei 147,47 USD und 151,30 USD möglich. Oberhalb der letztgenannten Marke (Tagesschlusskursbasis) wäre eine Ausdehnung in Richtung zunächst 159,54 USD und eventuell 172,86 USD vorstellbar.