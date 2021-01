Nächste Unterstützungen:

13.566-13.602

13.442-13.501

13.343

Nächste Widerstände:

13.673

13.744-13.795

13.952-14.030

Entscheidend ist nun, ob der aktuelle Support von den Bullen verteidigt werden kann. Ein nachhaltiger Rutsch darunter, insbesondere per Stundenschluss, würde eine Ausdehnung und mögliche Dynamisierung des intakten korrektiven Abwärtstrends vom Rekordhoch (14.132) signalisieren. Potenzielle nächste Unterstützungen und Ziele lauten in diesem Fall 13.442-13.501 Punkte, 13.343 Punkte, 13.284 Punkte und 13.000-13.107 Punkte. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste Widerstände bei 13.673 Punkten und 13.744-13.795 Punkten. Erst mit einem dynamischen Anstieg über die letztgenannte Zone per Stundenschluss würde sich die Lage zugunsten der Bullen etwas entspannen. Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals bedarf es jedoch der Überwindung der kritischen Widerstandszone bei 13.952-14.030 Punkten.