Die Aktie des Videostreaming-Anbieters Netflix (WKN: 552484) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Nach einer mehrmonatigen Seitwärtskorrektur hatte die Notierung in der vergangenen Woche in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen einen von hohem Handelsvolumen begleiteten Sprung auf ein neues Rekordhoch bei 593,29 USD gezeigt. Seither befindet sich das Papier jedoch im Rückwärtsgang und unterschritt dabei die obere Begrenzung der vorausgegangenen Range signifikant. Eine kurzfristige Ausdehnung des laufenden Pullbacks in Richtung der nächsten beiden Supportbereiche bei 543,42-545,50 USD und 531,65 USD würde nicht überraschen. Solange die letztgenannte Marke nicht nachhaltig (Tagesschlusskurs) unterboten wird, bleibt ein zeitnaher erneuter Vorstoß in Richtung des Vorwochenhochs möglich. Ein dynamischer Anstieg über die aktuelle Hürde bei 569,75 USD würde ein entsprechendes Signal liefern. Oberhalb von 593,29 USD lassen sich potenzielle Kursziele bei 607,13 USD und 619,98 USD ausmachen. Das mittelfristig bullishe Chartbild würde erst mit einer nachhaltigen Verletzung der massiven Supportzone bei 485,67-509,25 USD getrübt.