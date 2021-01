Die Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Dienstag ungeachtet der weiterhin akuten Pandemiesorgen in Kauflaune. Der DAX zog um 1,66 Prozent auf 13.871 Punkte an. MDAX und TecDAX sahen Zugewinne von 0,54 und 0,81 Prozent. In den drei Indizes gab es 68 Gewinner und 29 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 77 Prozent. Gesucht waren vor allem Aktien aus den zyklischen Sektoren Software, Automobile, Chemie und Banken. SAP konnte an der DAX-Spitze um 4,23 Prozent auf 109,98 EUR zulegen. Hier beflügelte, dass die Tochter Qualtrics ihre Aktien zu einem höheren Preis als bisher erwartet anbieten möchte. Linde sprang dahinter um 3,54 Prozent auf 210,40 EUR. Der Industrie- und Gaskonzern hatte ein Aktienrückkaufprogramm sowie eine Anhebung der Dividende angekündigt.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,07 Prozent auf 30.937 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 notierte 0,05 Prozent fester bei 13.490 Zählern. 57 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Minus. Das Abwärtsvolumen lag bei 51 Prozent. Es gab 147 neue 52-Wochen-Hochs und drei neue Tiefs. Deutlich abwärts tendierten Energie- und Rohstoffwerte, während Kommunikationsdienstleister und Immobilienwerte stark gesucht waren.

Die asiatischen Aktienmärkte boten heute früh bei überwiegend geringen Ausschlägen ein gemischtes Bild. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,12 Prozent fester bei 212,22 Punkten. Der S&P 500 Future notierte 0,18 Prozent tiefer. Die vorbörsliche DAX-Indikation lässt für den deutschen Leitindex einen leicht negativen Handelsstart erwarten.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed um 20 Uhr. Unternehmensseitig gibt es Quartalszahlen unter anderem von Software AG, Sartorius, AT&T und Boeing. Nach US-Börsenschluss berichten Apple, Facebook und Tesla über ihren Geschäftsverlauf. Bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street hatte der Softwareriese Microsoft mit seiner Bilanz für das zweite Geschäftsquartal ein positives Zeichen gesendet. Dank eines starken Cloudgeschäfts und einer hohen Nachfrage nach PCs und Videospielen übertraf der Konzern sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartung der Analysten. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel um rund 3,7 Prozent nach oben auf zuletzt 240,92 USD und notierte damit deutlich oberhalb des im gestrigen Handelsverlauf getesteten Rekordhochs vom vergangenen September (232,86 USD).