Die Aktie des Medizintechnikkonzerns Siemens Healthineers (WKN: SHL100) hatte im Mai vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 47,27 EUR markiert. Nach einer dreiwelligen Abwärtskorrektur bis auf ein im September gesehenes Tief bei 35,58 EUR gelang es dem Wert erneut einen Aufwärtstrend zu etablieren. Zuletzt konsolidierte er oberhalb der steigenden 20-Tage-Linie den jüngsten Kursschub. Im gestrigen Handel brach die Aktie schließlich in Reaktion auf die Veröffentlichung von besser als erwarteten Geschäftszahlen bei hohem Volumen nach oben aus und haussierte bis auf ein 7-Monats-Hoch bei 46,15 EUR. Der charttechnische Fokus richtet sich damit nun erneut auf die Hürde bei 47,27 EUR als mögliches Kursziel. Ein nachhaltiger Anstieg darüber würde als Nächstes die Zone bei 50,44-51,73 EUR in den Blick rücken. Kurzfristig kritisch wäre nun ein Tagesschluss unterhalb von 44,77 EUR oder ein Rutsch unter 43,63 EUR. In diesem Fall wäre eine Abwärtskorrektur in Richtung 42,44 EUR und eventuell 39,63-41,27 EUR einzuplanen. Erst unterhalb der letztgenannten Zone würde sich das mittelfristige Chartbild signifikant eintrüben.