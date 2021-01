Diese Analyse wurde am 28.01.2021 um 08:26 Uhr erstellt.

Der DAX orientierte sich gestern von Beginn des Handels an abwärts. Nach dem Bruch des nächsten Supports bei 13.795 Punkten per Stundenschluss noch im Verlauf des Vormittags gewann der Abverkauf deutlich an Dynamik. Bis auf ein 5-Wochen-Tief bei 13.475 Punkten rutschte die Notierung ab, bevor im späten Geschäft eine Gegenbewegung startete. Der Index schloss bei 13.620 Punkten.