Die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) weist einen intakten und dynamischen langfristigen Aufwärtstrend auf. Vom im vergangenen März verzeichneten Crash-Tief bei 70,10 USD haussierte das Papier des Elektroautobauers in der Spitze um rund 1.184 Prozent. Zuletzt gelang es der Notierung jedoch nicht, nach dem Ausbruch aus einer kurzfristigen Handelsspanne Anschlusskäufe auszulösen. Ausgehend vom am Montag verzeichneten Rekordhoch bei 900,40 USD, rutschte der Wert wieder in die vorausgegangene Handelsspanne zurück. Im gestrigen Handel fiel er in Reaktion auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen bis an das untere Ende der Spanne und die ebenfalls als Unterstützung fungierende 20-Tage-Linie. Das kurzfristige technische Bias ist nun aus preislicher Sicht neutral zu werten. Mit Blick auf die markttechnischen Indikatoren besteht jedoch eine erhöhte Wahrscheinlichkeit, dass sich die aktuelle Konsolidierung auf hohem Niveau zu einer deutlicheren Abwärtskorrektur entwickelt. So generierten der MACD und der RSI aus einer negativen Divergenz heraus Verkaufssignale im Tageschart. Ein Tagesschluss unter der aktuellen Supportzone bei 801,00-817,68 USD sowie ein Rutsch unter das Fibonacci-Retracement bei 781,37 USD würden Bestätigungen für den Übergang in eine Korrekturphase mit möglichen Zielen bei 740,84 USD und 695,00/707,73 USD liefern. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer leichten Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes. Ein dynamischer Anstieg über 900,40 USD per Tagesschluss ist erforderlich, um ein prozyklisches bullishes Anschlusssignal zu erhalten.