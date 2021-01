Nächste Unterstützungen:

13.566

13.495

13.311-13.343

Nächste Widerstände:

13.691/13.699

13.781-13.834

13.871

Der Index verbleibt in einem kurzfristigen korrektiven Abwärtstrend vom am 8. Januar markierten Rekordhoch (14.132). In diesem Zeitfenster bleiben die Bären entsprechend im Vorteil. Aktuell trifft die Notierung im Bereich des 61,8%-Fibonacci-Retracements der letzten Abwärtswelle auf Widerstand. Ein Break über 13.691/13.699 Punkte würde eine Ausdehnung der Erholungsrally in Richtung 13.781-13.834 Punkte ermöglichen. Erst mit einem Anstieg über die breite Hürde bei 13.926-14.030 Punkten würden die Bullen mit Blick auf den übergeordnet intakten Aufwärtstrend wieder unmittelbar die Kontrolle übernehmen. Unterstützt ist der Index als Nächstes bei 13.566 Punkten und 13.495 Punkten. Darunter (Stundenschlusskursbasis) würde ein zeitnaher erneuter Test der Supportzone bei 13.311-13.343 Punkten wahrscheinlich. Potenzielle Kursziele unterhalb von 13.311 Punkten lauten 13.284 Punkte und 13.000-13.107 Punkte.