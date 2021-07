Die Aktie von SGL Carbon (WKN: 723530) hatte im März vergangenen Jahres nach mehrjähriger Baisse ein Allzeittief bei 2,03 EUR markiert. Seither konnte sie einen langfristigen Aufwärtstrend etablieren. In der vergangenen Woche brach die Notierung dynamisch aus einer mehrmonatigen Konsolidierung über den Widerstandsbereich 7,48/7,52 EUR nach oben aus und haussierte bis auf ein 3-Jahres-Hoch bei 8,57 EUR. Die dort befindliche horizontale Hürde aus den Jahren 2018 und 2019 leitete zuletzt eine Konsolidierung ein. Nächste Unterstützungen lassen sich bei 7,76 EUR, 7,48-7,52 EUR und 7,27/7,36 EUR ausmachen. Die technische Ausgangslage bleibt unmittelbar bullish, solange die letztgenannte Zone nicht signifikant unterschritten wird. Ein prozyklisches Anschlusskaufsignal entstünde mit einem Break über 8,57 EUR per Tagesschluss. Nächste Hürden lauten im Erfolgsfall 8,80 EUR, 9,06 EUR und 9,39 EUR. Mittelfristig wäre dann ein Vorstoß in Richtung 10,58 EUR vorstellbar. Ein bearishes Signal entstünde mit einer nachhaltigen Verletzung der Supportzone 6,46-6,56 EUR. In diesem Fall würde eine ausgeprägte mittelfristige Korrekturphase mit möglichen Zielen bei 5,81 EUR und 5,28 EUR indiziert.