Die Aktie des im DAX notierten Dialysespezialisten FMC (WKN: 578580) bewegt sich seit 2019 in einer Trading-Range zwischen 53,50 EUR und 81,10 EUR. Nach einem im Februar verzeichneten Tief bei 55,18 EUR konnte sie einen mittelfristigen Aufwärtstrend etablieren und dabei alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien überwinden. Zuletzt markierte der Wert am Donnerstag ein 7-Monats-Hoch bei 70,90 EUR. Mit den am Freitag folgenden deutlichen Gewinnmitnahmen trübt sich die technische Ausgangslage im kurzfristigen Zeitfenster ein. Eine preisliche und zeitliche Ausdehnung der Verschnaufpause sollte eingeplant werden. Ein Rutsch unter den nächsten Support bei 68,74 EUR würde einen fortgesetzten Rücksetzer in Richtung 67,88 EUR und 66,65-67,33 EUR nahelegen. In der letztgenannten Zone befinden sich derzeit unter anderem die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 50 und 200 Tage sowie die mehrmonatige Aufwärtstrendlinie. Kann sich der Anteilsschein spätestens im Dunstkreis dieses Supportclusters stabilisieren, bleiben die Aussichten auf eine zeitnahe Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends gut. Darunter würden nächste Unterstützungen bei 64,89/65,12 EUR, 64,26 EUR und 62,08-63,04 EUR in den charttechnischen Fokus rücken. Ein Break über 70,90 EUR per Tagesschluss würde ein bullishes Anschlusssignal mit potenziellen nächsten Zielen bei 71,78 EUR, 72,50 EUR und 75,08 EUR generieren.