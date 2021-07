Die Aktie des Kupferproduzenten Aurubis (WKN: 676650) hatte im Januar 2018 ein Rekordhoch bei 86,80 EUR markiert und war im Rahmen der anschließenden Baisse bis auf ein im März vergangenen Jahres gesehenes 10-Jahres-Tief bei 30,05 EUR abgestürzt. Seither dominieren die Bullen klar das Kursgeschehen. Der Wert befindet sich oberhalb aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien und konnte in diesem Jahr bereits um rund 31 Prozent zulegen. Mit dem gestrigen dynamischen Kursanstieg gelang der Ausbruch über die zuletzt deckelnde Widerstandszone bei 81,00/81,26 EUR. Er markierte dabei ein 3-Jahres-Hoch und erreichte bereits die nächste relevante Ziel- und Widerstandszone bei 83,40-84,14 EUR. Eine kurzfristige Verschnaufpause würde an dieser Stelle nicht überraschen. Rücksetzer sollten idealerweise im Bereich 81,20 EUR auf Unterstützung treffen. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre eine Korrektur in Richtung 79,00 EUR zu favorisieren. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst unter 77,00/77,28 EUR und vor allem 73,76-75,10 EUR. Mit Blick auf die Oberseite stellt das Rekordhoch bei 86,80 EUR das primäre Ziel der laufenden Rally dar. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg darüber (idealerweise per Wochenschluss), könnte sich der Aufschwung mittelfristig in Richtung 100,00/102,24 EUR fortsetzen.