Der deutsche Aktienmarkt profitierte zum Wochenstart von positiven Stimmungsindizes der Datenanbieter Markit und sentix. Impulse von der Wall Street blieben aus, da in den USA aufgrund eines Börsenfeiertages nicht gehandelt wurde. Entsprechend dünn gestalteten sich auch die Umsätze. Der DAX schloss 0,07 Prozent fester bei 15.662 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 0,20 Prozent vor auf 34.534 Punkte. Gegen den Trend endete der TecDAX 0,05 Prozent tiefer bei 3.567 Zählern. In den drei Indizes gab es 60 Gewinner und 37 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren vor allem die Bankwerte stark gesucht. Deutsche Bank verbesserte sich um 0,71 Prozent. Siemens Energy stellte mit einem Plus von 1,70 Prozent ohne Nachrichten den DAX-Gewinner. Am anderen Indexende büßten FMC und Fresenius SE 1,45 respektive 1,24 Prozent ein.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,03 Prozent fester bei 206,27 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt 0,01 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.646) ein etwas schwächerer Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Daten zum Auftragseingang im Mai und den ZEW-Index für den Juli. Am Nachmittag könnte der ISM-Index für den US-Servicesektor für Impulse sorgen. Unternehmensseitig könnte die Aktie von Sartorius von der gestern Abend angehobenen Prognose profitieren. Der Laborausrüster rechnet nun auf Konzernebene mit einem Umsatzwachstum von rund 45 Prozent (bisher rund 35 Prozent) und einer operativen EBITDA-Marge von etwa 34 Prozent (bisher etwa 32 Prozent).