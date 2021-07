Nächste Unterstützungen:

15.629

15.574/15.595

15.535

Nächste Widerstände:

15.674/15.684

15.709

15.752/15.755

Das kurzfristige Chartbild gestaltet sich weiterhin neutral. Ein zeitnaher Ausbruchsversuch aus der prägenden Seitwärtskonsolidierung der vergangenen Wochen erscheint wahrscheinlich. Saisonal ist der Index im laufenden Monat noch unterstützt, so dass die Chancen in Richtung der noch ausstehenden Kursziele bei 15.900-16.000 Punkten und 16.107-16.274 Punkten erhalten bleiben. Nächste Widerstände lauten heute 15.674/15.684 Punkte und 15.709 Punkte. Darüber würden die wichtigeren Hürden bei 15.752/15.755 Punkten und 15.792/15.803 Punkten ins Visier rücken. Ein Break über die letztgenannte Zone per Tagesschluss würde den intakten übergeordneten Aufwärtstrend fortsetzen in Richtung der oben genannten ausstehenden Ziele. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Supportbereiche bei 15.629 Punkten, 15.574/15.595 Punkten und 15.535 Punkten. Darunter würden die Bären einen leichten kurzfristigen Vorteil erlangen mit potenziellen nächsten Zielen bei 15.488 Punkten und 15.456-15.461 Punkten. Unterhalb der letztgenannten Zone würde schließlich ein erneuter Test der unteren Begrenzung der Trading-Range bei 15.309 Punkten indiziert.