Die Aktie der Commerzbank (WKN: CBK100) hatte im Rahmen des langfristigen Abwärtstrends im März vergangenen Jahres ein Allzeittief bei 2,80 EUR markiert. Darüber gelang ihr die Ausbildung eines Doppelbodens und anschließend eines Aufwärtstrends, der weiterhin intakt ist. Zuletzt hatte der Wert nach dem Abarbeiten des Zielbereiches 6,74-7,00 EUR eine Korrekturphase gestartet. Ausgehend vom am 3. Juni verzeichneten Rallyhoch bei 6,87 EUR, vollzog er einen Rücksetzer, der ihn gestern an ein bedeutsames Unterstützungscluster bei 5,52/5,53 EUR führte. Dort befinden sich eine überwundene Abwärtstrendlinie, das 61,8%-Fibonacci-Retracement des letzten Aufwärtsschubes sowie ein aus dem Mai stammendes Konsolidierungstief. Da zudem die markttechnischen Indikatoren aktuell deutlich überverkauft sind, sind die Chancen für eine Erholungsbewegung vom aktuellen Support günstig. Mögliche Erholungsziele lassen sich bei 5,74 EUR, 5,85-6,04 EUR und 6,20-6,35 EUR ausmachen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone entstünde ein prozyklisches Indiz für einen erneuten Vorstoß in Richtung 6,87 EUR und 7,24-7,38 EUR. Ein signifikanter Rutsch unter 5,52 EUR würde hingegen eine unmittelbare Korrekturausdehnung in Richtung der 200-Tage-Linie bei aktuell 5,38 EUR wahrscheinlich machen. Auch ein Test der übergeordnet kritischen Unterstützungszone bei aktuell 5,14-5,21 EUR müsste eingeplant werden. Dort verläuft derzeit unter anderem die primäre Aufwärtstrendlinie.