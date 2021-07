Nächste Unterstützungen:

15.304/15.309

15.260

15.226

Nächste Widerstände:

15.456-15.468

15.503-15.549

15.593-15.613

Die Verletzung des Supports bei 15.456/15.467 Punkten hatte das kurzfristige technische Bias auf bearish gedreht. Das hieraus ableitbare Kursziel bei 15.309 Punkten wurde jedoch bereits abgearbeitet, so dass nun neue Signale abgewartet werden müssen. Die laufende technische Erholung kann sich zunächst ausdehnen in Richtung der nächsten potenziellen Widerstände bei 15.456-15.468 Punkten oder 15.503-15.549 Punkten. Deutlicher aufhellen würde sich das kurzfristige Chartbild erst oberhalb der Widerstandszone bei aktuell 15.593-15.613 Punkten (Stundenschlusskursbasis). Ein signifikanter Rutsch unter das gestrige Tief bei 15.304 Punkten würde hingegen ein Anschlussverkaufssignal generieren. Potenzielle nächste Ziele im Rahmen der Abwärtskorrektur vom Rekordhoch lauten in diesem Fall 15.260 Punkte, 15.226 Punkte und 15.193 Punkte. Solidere Auffangregionen befinden sich bei 14.955/14.961 Punkten und 14.804-14.845 Punkten.