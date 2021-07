Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) war nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 98,80 EUR im Januar 2018 in einen Bärenmarkt übergegangen, der sie bis auf ein im März 2020 markiertes Dekadentief bei 37,36 EUR zurückwarf. Seither weist der übergeordnete Trend wieder aufwärts. Zuletzt verzeichnete der Anteilsschein nach einer zweiten mittelfristigen Aufwärtswelle im April dieses Jahres ein 2-Jahres-Hoch bei 72,88 EUR und ging dort in den Korrekturmodus über. Knapp oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie konnte er sich fangen und bildete bei 63,83 EUR ein Verlaufstief aus. Am Freitag gelang nach der Veröffentlichung positiv aufgenommener Geschäftszahlen der von hohem Volumen begleitete Anstieg über die 50-Tage-Linie bis auf ein 4-Wochen-Hoch bei 69,00 EUR. An der dort befindlichen 100-Tage-Linie setzten moderate Gewinnmitnahmen ein. Zum Bruch des korrektiven Abwärtstrends und damit zu einer ersten Bestätigung eines möglichen Endes des mittelfristigen Abschwunges sowie einer Wiederaufnahme des übergeordneten Aufwärtstrends bedarf es noch der Herausnahme des aktuellen Widerstands bei 69,00-69,25 EUR per Tagesschluss. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lauten im Erfolgsfall 70,74/71,05 EUR, 72,88 EUR, 74,61 EUR und 75,34-76,34 EUR. Nächste Unterstützungen liegen bei 64,94 EUR, 64,43 EUR und 63,83 EUR. Darunter würde es bearish mit nächstem Ziel bei 62,56/62,58 EUR.