Am deutschen Aktienmarkt dominierten zum Wochenausklang die Käufer klar das Kursgeschehen. Stützend wirkten eine freundliche Wall Street und erfreuliche Geschäftszahlen von Volkswagen und BASF. Der DAX schloss 1,73 Prozent höher bei 15.688 Punkten. Auf Wochensicht konnte er um 0,24 Prozent zulegen. MDAX und TecDAX kletterten am Berichtstag um 1,23 und 0,55 Prozent. In den drei Indizes gab es 76 Gewinner und 18 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 92 Prozent. Stärkste Sektoren waren Automobile, Banken und Chemie. Volkswagen haussierte nach der Vorlage der vorläufigen Halbjahreszahlen an der DAX-Spitze um 5,91 Prozent. Besonders erfreut zeigten sich die Aktionäre über den operativen Gewinn in Höhe von 11 Milliarden EUR. BMW und MTU folgten mit Aufschlägen von 3,80 und 3,64 Prozent. BASF verbesserte sich um 3,45 Prozent. Delivery Hero verlor am Indexende 2,22 Prozent.

An der Wall Street stieg der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 1,30 Prozent auf 34.870 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 rückte um 0,70 Prozent auf 14.826 Punkte vor. 75 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 86 Prozent. Es gab 152 neue 52-Wochen-Hochs und zehn Tiefs. Stark gesucht waren Finanzwerte dank einer kräftigen Erholung der Anleiherenditen. Daneben zeigten sich vor allem Energiewerte und Rohstofftitel fest. Kein einziger Sektorindex endete im negativen Terrain.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,15 Prozent fester bei 204,30 Punkten. Besonders deutlich fiel das Plus beim Nikkei 225 aus. Die japanischen Auftragseingänge im Maschinenbau stiegen im Mai den dritten Monat in Folge um 7,8 Prozent gegenüber dem Vormonat und übertrafen die Markterwartungen damit deutlich. Die chinesische Zentralbank PBoC senkte bereits am Freitagnachmittag die Mindestreserve-Anforderungen (RRR) für die Banken des Landes. Die ab dem 15. Juli wirksame Maßnahme wird etwa 1 Billion Yuan (154 Milliarden USD) langfristige Liquidität in der Volkswirtschaft freisetzen. Der S&P Future notierte zuletzt 0,17 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.675) ein schwächerer Handelsstart erwartet.

Heute stehen keine marktbewegenden Daten auf der Agenda. Von Interesse sind die deutschen Großhandelspreise im Juni und der OECD-Frühindikator.