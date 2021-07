Die Covestro-Aktie (WKN: 606214) hatte nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 95,78 EUR im Januar 2018 einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Den Tiefpunkt der Baisse sah sie im März 2020 bei 23,54 EUR. Ausgehend von diesem Rekordtief, startete ein Aufwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Zuletzt ging der Anteilsschein des Kunststoffherstellers nach dem Erreichen eines 3-Jahres-Hochs bei 63,24 EUR im März in eine Korrekturphase über, die sich bislang in eine keilförmige Struktur einbinden lässt. Im Bereich der steigenden 200-Tage-Linie konnte der Wert ein Korrekturtief bei 51,38 EUR ausbilden. Aktuell versucht er die obere Begrenzungslinie der keilförmigen Formation sowie die ebenfalls fallende 100-Tage-Linie aus dem Weg zu räumen. Gelänge ein nachhaltiger Anstieg über diese Hürde bei derzeit 56,73/56,83 EUR per Tagesschluss, würde ein mögliches Ende der Abwärtskorrektur signalisiert. Potenzielle Ziele lauten im Erfolgsfall 58,70/59,56 EUR und 63,24 EUR. Unterstützt ist die Aktie derzeit bei 55,38/55,80 EUR und 52,96/53,42 EUR. Unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer Eintrübung des kurzfristigen Chartbilds und es müsste mit einem Rücksetzer in Richtung zunächst 51,38 EUR und 51,00 EUR gerechnet werden.