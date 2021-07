Nächste Unterstützungen:

15.701-15.736

15.608-15.632

15.422

Nächste Widerstände:

15.803/15.807

15.925-16.000

16.111-16.275

Der Trend weist nun wieder in allen relevanten Zeitebenen aufwärts. Der Ausbruch aus der mehrwöchigen Stauzone kann jedoch noch nicht als nachhaltig eingestuft werden. Hierfür wäre ein signifikanter Tagesschluss über 15.803 Punkten erforderlich. Mit Blick auf das kurzfristige Chartbild bleiben die Bullen klar im Vorteil, solange die Supportzone bei 15.701-15.736 Punkten nicht per Stundenschluss unterboten wird. Ein nachhaltiger Rutsch unter die darunter befindliche Auffangregion bei 15.608-15.632 Punkten würde ein unmittelbar bearishes Signal senden. Weitere Abgaben in Richtung 15.422 Punkte und 15.304 Punkte müssten dann eingeplant werden. Mit einem nachhaltigen Anstieg über 15.803/15.807 Punkte würde sich der charttechnische Fokus auf die noch offenen potenziellen Kursziele bei 15.925-16.000 Punkten und 16.111-16.275 Punkten richten.