Die Aktie der Deutschen Telekom (WKN: 555750) hatte ausgehend vom im Mai 2017 bei 18,15 EUR markierten Dekadenhoch einen langfristigen Abwärtstrend etabliert. Die im Februar 2020 gestartete letzte Verkaufswelle ließ die Notierung bis auf ein im darauffolgenden Monat gesehenes 6-Jahres-Tief bei 10,41 EUR absacken. Seither befinden sich die Bullen klar am Ruder. Zuletzt hatte der Wert knapp unterhalb des Hochs aus dem Jahr 2017 eine mehrwöchige Seitwärtskonsolidierung durchlaufen. Mit dem dynamischen Kursanstieg der vergangenen beiden Tage auf ein 20-Jahres-Hoch löste er diese Konsolidierung bullish auf und konnte auch die noch ausstehende Zielzone bei 18,15/18,29 EUR überwinden. Kann die Aktie die Überwindung der genannten Zielzone per Wochenschluss bestätigen, hellt sich das ultralangfristige Chartbild weiter auf. Mittelfristig erscheint dann ein Vorstoß in Richtung 20,25-21,19 EUR möglich. Darüber befindet sich ein relevantes Zielcluster bei 22,93-23,22 EUR. Nächste Unterstützungen lauten 18,15 EUR und 18,04 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde ein kurzfristiges Warnsignal an die Bullen senden. Bearishe Kurzfrist-Signale entstünden mit einem Rutsch unter 17,71 EUR und 17,37-17,51 EUR.