Nächste Unterstützungen:

15.736-15.748

15.700-15.709

15.624-15.632

Nächste Widerstände:

15.803/15.807

15.925-16.000

16.111

Die technische Ausgangslage ist kurzfristig neutral. Der Index konsolidiert den jüngsten Kursschub an der oberen Begrenzung der mehrwöchigen Stauzone. Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals im Rahmen des übergeordneten Aufwärtstrends ist ein nachhaltiger Anstieg per Tagesschluss über die aktuelle Hürde bei 15.803/15.807 Punkten erforderlich. Im Erfolgsfall würden die noch offenen Kursziele bei 15.925-16.000 Punkten, 16.111 Punkten und aktuell 16.187-16.230 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Index über nächste Unterstützungen bei 15.736-15.748 Punkten und 15.700-15.709 Punkten. Darunter wäre ein Test der Supportzone bei 15.624-15.632 Punkten zu erwarten. Erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die letztgenannte Region per Stundenschluss würde sich das kurzfristige Chartbild signifikant eintrüben. Weitere Abgaben in Richtung 15.422 Punkte und 15.304 Punkte müssten dann eingeplant werden.