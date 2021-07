Nächste Unterstützungen:

15.750

15.700-15.718

15.624-15.632

Nächste Widerstände:

15.803/15.811

15.925-16.000

16.111

Der Index verbleibt nach der jüngsten Rally in einer Konsolidierung auf hohem Niveau. Entsprechend bleibt das kurzfristige technische Bias neutral. Die aktuell im Test befindliche obere Begrenzung der mehrwöchigen Stauzone bei 15.803/15.811 Punkten muss zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals per Tagesschluss aus dem Weg geräumt werden. Gelänge dieses Unterfangen, würde eine Fortsetzung des intakten dominanten Aufwärtstrends mit nächsten Zielen bei 15.925-16.000 Punkten, 16.111 Punkten und eventuell 16.187-16.206 Punkten ermöglicht. Nächste Unterstützungen lauten 15.750 Punkte und 15.700-15.718 Punkte. Darunter wäre ein Test der Supportzone bei 15.628-15.632 Punkten zu erwarten. Erst mit einem nachhaltigen Rutsch unter die letztgenannte Region per Stundenschluss würde sich das kurzfristige Chartbild signifikant eintrüben. Weitere Abgaben in Richtung 15.422 Punkte und 15.304 Punkte müssten in diesem Fall eingeplant werden.