Die Puma-Aktie (WKN: 696960) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Der Anteilsschein konnte seit dem Korrekturtief vom März 2020 in der Spitze um 162 Prozent zulegen. Zuletzt erreichte er am 7. Juli ein Rekordhoch bei 104,85 EUR und ging anschließend in den Konsolidierungsmodus über. Eine Ausdehnung der laufenden Verschnaufpause sollte eingeplant werden. Nächste Unterstützungen lauten 101,03/101,15 EUR, 100,00-100,26 EUR und 99,06-99,31 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde den Übergang in eine deutlichere Abwärtskorrektur wahrscheinlich machen. In diesem Fall würde die Zone 95,30-96,38 EUR als möglicher Auffangbereich in den charttechnischen Fokus rücken. Nächste Widerstände befinden sich bei 103,90 EUR und 104,85 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde die zeitnahe Abarbeitung des ausstehenden Mittelfrist-Ziels bei 108,16/108,68 EUR auf die Agenda setzen.