Der deutsche Aktienmarkt musste am Donnerstag deutlich Federn lassen. Für schlechte Stimmung sorgten gekürzte Gewinnprognosen von Siemens Gamesa und Siemens Energy. Der DAX schloss 1,00 Prozent tiefer bei 15.630 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Abschläge von 0,69 und 0,76 Prozent. In den drei Indizes gab es 17 Gewinner und 80 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 73 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance konnten lediglich Chemie und Banken leichte Aufschläge verzeichnen. Stark unter Druck standen vor allem Technologiewerte und Industrieaktien. Siemens Energy brach am DAX-Ende um 11,09 Prozent ein. Die Tochter Siemens Gamesa hatte die Umsatz- und Gewinnprognose deutlich senken müssen, womit auch die Jahresziele von Siemens Energy als Mehrheitsaktionär ins Wanken gerieten. E.ON kletterte an der DAX Spitze ohne Nachrichten um 1,06 Prozent. Linde konnte dahinter um 0,73 Prozent zulegen. Daimler gab nach der Vorlage starker vorläufiger Eckdaten zum abgelaufenen Quartal um 0,44 Prozent nach.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial nach gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten um 0,15 Prozent auf 34.987 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,70 Prozent abwärts auf 14.795 Zähler. 58 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. 87 neuen 52-Wochen-Hochs standen 39 Tiefs gegenüber. Stärkste Sektoren waren Versorger und nicht-zyklischer Konsum. Die größten Abschläge auf der Sektorenebene waren bei Energiewerten und Technologieaktien auszumachen. Gold stieg trotz eines anziehenden Dollars um 0,30 Prozent auf ein bei 4-Wochen-Hoch bei 1.831 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um sechs Basispunkte auf 1,31 Prozent nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,46 Prozent tiefer bei 205,00 Punkten. Die Bank of Japan ließ wie allgemein erwartet die Geldpolitik auf ihrer Sitzung unverändert. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.650) ein fester Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone und die Einzelhandelsumsätze aus den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Ericsson und Richemont. Volkswagen berichtet über die Absatzzahlen im Juni. Bereits gestern Abend hatte Jenoptik die Jahresziele angehoben. Die Aktie notierte nachbörslich mit rund 6,5 Prozent im Plus.