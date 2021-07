Nächste Unterstützungen:

15.592/15.617

15.498/15.500

15.422/15.424

Nächste Widerstände:

15.640-15.657

15.676

15.691-15.701

Bullishe Kerzen im Stundenchart am Support des 38,2%-Fibonacci-Retracements der letzten Aufwärtswelle machen eine deutlichere Erholungsbewegung möglich. Eine Bestätigung hierfür wäre ein Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 15.640-15.657 Punkten. Mögliche Erholungsziele lauten im Erfolgsfall 15.676 Punkte, 15.691-15.701 Punkte und 15.718/15.727 Punkte. Deutlicher aufhellen würde sich das kurzfristige Chartbild mit einem Break über die letztgenannte Zone. Nächste Widerstände lauten dann 15.759 Punkte und 15.803/15.811 Punkte. Zur Generierung eines übergeordneten Anschlusskaufsignals in Richtung 15.925-16.000 Punkte, 16.111 Punkte und eventuell 16.187-16.206 Punkte bedarf es weiterhin eines Anstiegs per Tagesschluss über 15.803/15.811 Punkte. Mit Blick auf die Unterseite würde ein Stundenschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 15.592/15.617 Punkten für eine unmittelbare Fortsetzung der Schwächephase mit möglichen nächsten Zielen und Unterstützungen bei 15.498/15.500 Punkten, 15.422/15.424 Punkten und 15.304 Punkten sprechen.