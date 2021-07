Die Aktie des Online-Modehändlers Zalando (WKN: ZAL111) bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Zuletzt hatte der Wert nach einem mittelfristigen Rücksetzer an die steigende 200-Tage-Linie einen Kursanstieg bis auf ein neues Allzeithoch bei 105,90 EUR vollzogen. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke vom Februar (103,25 EUR) erwies sich jedoch als Fehlausbruch. Der Anteilsschein fiel bereits einen Tag später wieder signifikant unter dieses Kursniveau zurück. Nach einem mehrtägigen Stabilisierungsversuch setzte der Wert in den vergangenen beiden Handelstagen die Abwärtskorrektur bei steigendem Handelsvolumen bis auf ein 4-Wochen-Tief bei 96,00 EUR fort. Eine Ausdehnung der Kursschwäche in Richtung der steigenden 50-Tage-Linie bei aktuell 94,74 EUR oder der Supportzone 91,80-93,83 EUR erscheint wahrscheinlich. Darunter würde die mittelfristig kritische Unterstützungsregion 89,32-90,02 EUR in den Fokus rücken. Solange diese verteidigt werden kann, bleiben die Chancen auf einen zeitnahen erneuten Vorstoß in Richtung Allzeithoch gewahrt. Nächste potenzielle Widerstände lauten 99,53-100,20 EUR und 101,36 EUR. Erst darüber würde sich die kurzfristige Chartsituation entspannen. Unmittelbar bullishe Signale entstünden über 103,05/103,25 EUR (Tagesschlusskursbasis) und über 105,90 EUR.