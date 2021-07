Nächste Unterstützungen:

15.477/15.498

15.422/15.424

15.226

Nächste Widerstände:

15.592-15.644

15.683-15.718

15.781-15.811

Alle Rücksetzer in diesem Jahr endeten spätestens im Dunstkreis der als Unterstützung fungierenden 50-Tage-Linie. Entsprechend negativ wäre die Implikation, falls dieser Support in den kommenden Handelstagen nachhaltig per Tagesschluss verletzt würde. In diesem Fall müsste der Beginn der saisonal typischen Sommerflaute unterstellt werden. Der Index könnte dann zunächst bis in den September hinein zur Schwäche neigen und nach der Bundestagswahl ein saisonales Tief ausbilden. Nächste Unterstützungen befinden sich heute bei 15.477/15.498 Punkten und 15.422/15.424 Punkten. Zu einer deutlicheren Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst im Falle eines nachhaltigen Rutsches (Tagesschlusskursbasis) unter das untere Ende der mehrwöchigen Handelsspanne bei 15.304 Punkten. Das potenzielle primäre Korrekturziel wäre dann bei 14.800-14.845 Punkten anzusiedeln. Nächste Hürden lassen sich heute bei 15.592-15.644 Punkten und 15.683-15.718 Punkten ausmachen. Erst darüber würden die Bullen im kurzfristigen Zeitfenster wieder das Ruder übernehmen mit möglichem Ziel 15.781-15.811 Punkte. Die Überwindung der letztgenannten Zone würde schließlich den primären Haussetrend bestätigen und die noch offenen mittelfristigen Kursziele bei 15.925-16.000 Punkten, 16.111 Punkten und (maximal) 16.187-16.206 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken.