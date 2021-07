Die Aktie des Autovermieters Sixt (WKN: 723132) bewegt sich ausgehend vom im März 2020 bei 33,30 EUR verzeichneten Tief in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Dieser führte die Notierung bis auf ein vor wenigen Wochen markiertes Rekordhoch bei 132,60 EUR hinauf. Der dort etablierte korrektive Abwärtstrend ließ den Wert bis auf ein gestern erreichtes 4-Monats-Tief bei 103,70 EUR absacken. In Reaktion auf die Veröffentlichung von Geschäftszahlen schloss das Papier jedoch mit einem Aufschlag von 4,76 Prozent. Der auf dem aktuellen Supportbereich (EMA 200/38,2%-Retracement) geformte Bullish Harami im Kerzenchart bei überverkauften markttechnischen Indikatoren signalisiert die Möglichkeit einer deutlicheren Erholungsbewegung. Potenzielle Erholungsziele lassen sich bei 112,70 EUR und 114,21-117,10 EUR ausmachen. Erst oberhalb der letztgenannten Widerstandszone (Tagesschlusskursbasis) käme es zu einem ersten prozyklischen Indiz für ein mögliches Ende des korrektiven Abwärtstrends. Unmittelbar bullish würde es über der Hürde bei 119,70-122,70 EUR mit nächsten möglichen Zielen bei 129,90 EUR und 132,60 EUR. Eine nachhaltige Verletzung der aktuellen Supportzone bei 101,20-105,38 EUR per Tagesschluss würde hingegen ein Anschlussverkaufssignal in Richtung 96,97 EUR und 92,80-93,35 EUR senden.