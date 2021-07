Der deutsche Aktienmarkt erholte sich am Dienstag etwas von den deutlichen Kursverlusten des Vortages. Als Kursstütze wirkte eine freundlich eröffnende Wall Street. Der DAX schloss 0,54 Prozent fester bei 15.216 Punkten. MDAX und TecDAX sahen Aufschläge von 0,22 und 0,07 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 61 Gewinner und 33 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 62 Prozent. Stärkste Sektoren waren Banken, Chemie und Versicherungen. Auffällige Schwäche zeigten derweil Einzelhandelswerte, Softwaretitel und Versorger. Heidelbergcement gewann an der DAX-Spitze beflügelt von einem positiven Analystenkommentar 2,14 Prozent hinzu. Munich Re konnte nach der Vorlage von besser als erwarteten Quartalszahlen um 1,68 Prozent zulegen. FMC gab als Schlusslicht im Leitindex nachrichtenlos um 1,43 Prozent nach.

An der Wall Street haussierte der Dow Jones Industrial bis zur Schlussglocke um 1,61 Prozent auf 34.512 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,23 Prozent auf 14.728 Zähler. Der Aufschwung war breit angelegt. Alle Sektorenindizes konnten deutlich zulegen. Am stärksten gesucht waren Industriewerte und Finanzwerte. 80 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 89 Prozent. Es gab 96 neue 52-Wochen-Hochs und 30 Tiefs.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,26 Prozent fester bei 200,98 Punkten. Besonders deutlich nach oben ging es mit dem australischen ASX 200. Gegen den Trend zeigten der Hang Seng Index und der Kospi Schwäche. Der S&P Future notierte zuletzt 0,10 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.242) ein fester Handelsstart erwartet.

Heute stehen keine relevanten Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Daimler, SAP, Novartis, ASML, Johnson & Johnson und Coca-Cola. Bereits gestern nach Börsenschluss erfreute GFT Technologies seine Anleger mit einer Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Die Aktie sprang im nachbörslichen Handel um rund 7 Prozent nach oben.