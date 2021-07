Diese Analyse wurde am 26.07.2021 um 08:23 Uhr erstellt.

Die Jenoptik-Aktie (WKN: A2NB60) war ausgehend vom im Jahr 2018 bei 39,54 EUR markierten Rekordhoch im Rahmen des anschließenden zyklischen Bärenmarktes bis auf ein im März 2020 verzeichnetes 4-Jahres-Tief bei 12,99 EUR eingebrochen. Seither weist der Trend aufwärts. Dabei konnte der Wert bis auf ein im Februar gesehenes 2-Jahres-Hoch bei 30,22 EUR vorstoßen. Die dort gestartete Korrekturphase führte die Notierung bis auf 21,62 EUR zurück. Der dort zu beobachtende hochvolumige Sell-off führte zur Ausbildung eines belastbaren Tiefs. Im Rahmen einer zweiten Erholungswelle kam in den vergangenen Handelstagen Schwung in die Aktie. Begleitet von stark angestiegenem Handelsvolumen, konnte der Wert die korrektive Abwärtstrendlinie und die 200-Tage-Linie überwinden und weit hinter sich lassen. Am Freitag erreichte er ein 5-Monats-Hoch und traf auf die Hürde der langfristigen Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch. Die Wahrscheinlichkeit einer Konsolidierung ist im kurzfristigen Zeitfenster auch mit Blick auf die extrem überkauften markttechnischen Indikatoren erhöht. Ein nachhaltiger Anstieg über die aktuelle Widerstandszone bei 29,64-30,22 EUR ist zur Generierung eines prozyklischen Anschlusskaufsignals erforderlich. Im Fokus stünde im Erfolgsfall die nächste Zielzone bei 32,29-32,56 EUR. Darüber lassen sich Barrieren und potenzielle Ziele bei 33,51 EUR und 35,53/36,80 EUR ausmachen. Unterstützt ist der Anteilsschein derzeit bei 27,07-28,05 EUR und 24,46-25,20 EUR. Erst unterhalb der letztgenannten Zone käme es zu einer deutlichen Eintrübung des technischen Bildes.