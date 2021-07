Nächste Unterstützungen:

15.571/15.579

15.548

15.444-15.471

Nächste Widerstände:

15.675-15.718

15.803/15.811

15.900-15.925

Die Erholungsrally vom Tief bei 15.049 Punkten bleibt intakt. Der Index sieht sich nun jedoch einer kurzfristig relevanten Widerstandszone gegenüber, die sich von 15.675 Punkten bis 15.718 Punkten erstreckt. Gelänge es dem Index diese Hürde per Stundenschluss zu überwinden, würde ein erneuter Vorstoß an das Allzeithoch bei 15.811 Punkten signalisiert. Darüber wäre eine unmittelbare Ausdehnung der Rally in Richtung 15.900-15.925 Punkte möglich. Mit Blick auf die Unterseite befinden sich nächste Unterstützungsthemen bei 15.571/15.579 Punkten und 15.548 Punkten. Darunter käme es bereits zu einer leichten Eintrübung des kurzfristigen Chartbildes. Ein Test der Supportzone bei 15.444-15.471 Punkten müsste in diesem Fall fest eingeplant werden.