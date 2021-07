Die Aktie des Großküchenausrüsters Rational (WKN: 701080) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem intakten und dynamischen Aufwärtstrend. Die letzte mittelfristige Korrekturphase endete mit einem wiederholten erfolgreichen Test der stützenden 200-Tage-Linie. Vom jüngsten Reaktionstief im Juni bei 693,00 EUR schraubte sich der Anteilsschein über das Rekordhoch vom Januar (888,00 EUR) bis auf ein im gestrigen Handel markiertes neues Allzeithoch bei 941,00 EUR hinauf. Dort einsetzende moderate Gewinnmitnahmen ließen den Wert im Dunstkreis der steigenden Widerstandslinie entlang der Hochs vom September 2018 und Januar 2021 schließen. Mit Blick auf die extrem überkauften markttechnischen Indikatoren sollte nun eine Verschnaufpause oder ausgedehnte Korrektur eingeplant werden. Aus preislicher Sicht bleiben die Bullen jedoch auch kurzfristig im Vorteil, solange die Supportzone bei 872,00-888,00 EUR nicht per Tagesschluss unterschritten wird. Darüber erscheint eine unmittelbare Ausdehnung der laufenden Rally in Richtung der nächsten Ziel- und Widerstandszone bei 954,00-980,00 EUR möglich. Deren nachhaltige Überwindung würde den Bereich 1.037,00-1.043,00 EUR als Ziel aktivieren. Unterhalb von 872,00 EUR müsste hingegen zunächst von einem deutlichen Rücksetzer in Richtung 792,80-822,80 EUR ausgegangen werden.