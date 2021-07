Nächste Unterstützungen:

15.424-15.456

15.352

15.264-15.317

Nächste Widerstände:

15.571-15.587

15.642-15.681

15.718

Die erst am Freitag zurückeroberte 50-Tage-Linie bei derzeit 15.561 Punkten wurde damit erneut unterschritten. Die Verschnaufpause ausgehend vom Vorwochenhoch bei 15.681 Punkten setzt sich fort. Ganz kurzfristig betrachtet, gestaltet sich das technische Bild heute neutral oberhalb der nächsten Supportzone bei 15.424-15.456 Punkten und unterhalb der nächsten Widerstandszone bei 15.571-15.587 Punkten. Ein Rutsch unter 15.424 Punkte würde die kurzfristige Erholungstrendlinie bei aktuell 15.352 Punkten sowie die Zone 15.264-15.317 Punkte als mögliche Korrekturziele aktivieren. Darunter wäre ein schnelles Wiedersehen mit der horizontalen Unterstützungszone bei 15.049/15.092 Punkten zu favorisieren. Ein Break über 15.587 Punkte per Stundenschluss würde hingegen zunächst Aufwärtspotenzial in Richtung 15.642-15.681 Punkte nahelegen. Erst oberhalb der Marke von 15.718 Punkten würde ein Signal für einen unmittelbaren erneuten Vorstoß an das Rekordhoch bei 15.811 Punkten erzeugt.