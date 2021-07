Der TecDAX bewegt sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Eine mehrmonatige Konsolidierung unterhalb des Rallyhochs bei 3.606 Punkten konnte er zuletzt nach oben auflösen und damit den primären Bullenmarkt mit einem Dekadenhoch bestätigen. Die Schwungkraft ließ dabei allerdings merklich nach. Die Bullen verfügen dennoch über den technischen Vorteil, solange der Support bei 3.525 Punkten nicht unterschritten wird. Potenzielle nächste Kursziele befinden sich bei 3.686 Punkten und 3.716/3.718 Punkten. Darüber wäre ein Vorstoß in Richtung 3.752-3.767 Punkte zu erwarten. Ein Rutsch unter den nächsten Support bei 3.613/3.616 Punkten per Tagesschluss würde ein Warnsignal an die Bullen senden und einen möglichen Test der kritischen Supportzone bei 3.525-3.555 Punkten nahelegen. Deren nachhaltige Unterschreitung würde schließlich den Beginn einer mittelfristigen Verschnaufpause wahrscheinlich machen.