Der deutsche Aktienmarkt konnte zur Wochenmitte Zugewinne verbuchen. Im Fokus stand die laufende Berichtssaison. Im Vorfeld der geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank am Abend hielten sich die Anleger mit Engagements zurück. Der DAX schloss 0,33 Prozent höher bei 15.570 Punkten. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,77 und 1,05 Prozent. Die Aktie der Deutschen Börse gab am DAX-Ende trotz etwas besser als erwartet hereingekommener Zahlen um 2,13 Prozent nach. Deutsche Bank schloss ungeachtet eines über der Konsensschätzung ausgefallenen Quartalsgewinns 1,13 Prozent schwächer. BASF endete nach den endgültigen Zahlen 1,00 Prozent tiefer. Telefonica Deutschland büßte im MDAX nach der Zahlenvorlage 7,48 Prozent ein. Der Konzern hatte zwar die Jahresprognose angehoben, doch belastete ein negativer Analystenkommentar. Nemetschek haussierte im TecDAX nach soliden Zahlen und einer Anhebung der Prognose um 3,19 Prozent.

An der Wall Street sorgte die Entscheidung der US-Notenbank am Abend kaum für Bewegung. Wie allgemein erwartet ließ die Fed die extrem lockere Geldpolitik unverändert. Zudem wurde angedeutet, dass es noch in diesem Jahr zu einer Reduzierung der Anleihekäufe kommen könnte. Der Dow Jones Industrial schloss 0,36 Prozent schwächer bei 34.931 Punkten. Für den von Technologiewerten geprägten Nasdaq 100 ging es hingegen um 0,40 Prozent nach oben auf 15.018 Zähler. 59 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen betrug 76 Prozent. 114 neuen 52-Wochen-Hochs standen 28 Tiefs gegenüber. Am Devisenmarkt notierte der Dollar gegen Ende des New Yorker Handels schwächer. EUR/USD stieg um 0,25 Prozent auf 1,1846 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um einen Basispunkt auf 1,26 Prozent. Gold verteuerte sich um 0,49 Prozent auf 1.809 USD. Nach einem deutlichen Rückgang der US-Rohöllagerbestände stieg WTI-Öl um 0,80 Prozent auf 72,22 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Stützend wirkten Berichte, wonach die chinesischen Regulierer den heimischen Banken in einem Meeting versichert haben, dass die jüngsten einschränkenden Maßnahmen gegen die im Bildungsbereich tätigen chinesischen Konzerne nicht der Beginn umfassender regulatorischer Maßnahmen auch in anderen Bereichen seien. Der Hang Seng Tech Index haussierte nach dem jüngsten Kurseinbruch um 7,40 Prozent. Die Aktie von Tencent konnte um über 9 Prozent zulegen. Der Technologieriese Samsung Electronics konnte mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen übertreffen. Die Aktie handelte in Südkorea dennoch marginal schwächer. Der S&P Future notierte zuletzt 0,05 Prozent tiefer. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.547) ein schwächerer Handelsstart erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die US-Daten zum BIP im zweiten Quartal und zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Unternehmensseitig gilt es erneut eine Flut an Quartalszahlen zu verarbeiten. Es berichten unter anderem Airbus, Heidelbergcement, Arcelormittal, Anheuser-Busch Inbev, Nestle, Volkswagen, Royal Dutch Shell, Totalenergies, Metro und Merck & Co.