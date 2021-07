Nächste Unterstützungen:

15.497/15.516

15.424-15.456

15.401

Nächste Widerstände:

15.570/15.587

15.642-15.681

15.718

Der Index wartet auf neue Impulse. Das ganz kurzfristige technische Bild bleibt neutral. Nächster Widerstand befindet sich bei 15.570/15.587 Punkten. Ein dynamischer Break darüber würde einen Anstieg in Richtung 15.642-15.681 Punkte wahrscheinlich machen. Erst oberhalb der Marke von 15.718 Punkten würde ein Signal für einen unmittelbaren erneuten Vorstoß an das Rekordhoch bei 15.811 Punkten erzeugt. Nächster Support befindet sich bei aktuell 15.497/15.516 Punkten. Darunter wäre ein Rutsch in Richtung der bedeutenderen Unterstützungen bei 15.424-15.456 Punkten und derzeit 15.401 Punkten (kurzfristige Aufwärtstrendlinie) einzuplanen. Deren nachhaltige Unterschreitung würde das Risiko einer weiteren Abwärtswelle vom Rekordhoch signifikant erhöhen.